Unicef opozarja na vse hujšo humanitarno krizo v Afganistanu

Ženeva, 1. aprila - V Afganistanu je trenutno 13 milijonov otrok odvisnih od humanitarne pomoči. Vzrok za to so naraščajoče cene hrane, propadajoče gospodarstvo in izbruhi bolezni, ki bi jih bilo sicer mogoče preprečiti, je na visokem donatorskem dogodku za humanitarni odziv v Afganistanu opozorila izvršna direktorica Unicefa Catherine Russell.