SD s kazensko ovadbo zaradi groženj spodbujanja sovraštva

Maribor, 1. aprila - Kandidata SD za poslanca Emilija Stojmenova Duh in Zoran Ličen sta v imenu SD podala ovadbo zoper neznanega storilca zaradi suma storitev kršitve enakopravnosti in javnega spodbujanja sovraštva zaradi spletne objave imen nekaterih kandidatov, ki naj bi ponazarjali "deslovenizacijo Slovenije". SD ostro obsoja vso sovraštvo, so zapisali.