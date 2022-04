V Sloveniji letos 11 turnirjev serije world tennis tour

Ljubljana, 1. aprila - Slovenska teniška zveza Tenis Slovenija bo tudi letos organizirala profesionalne turnirje serije WTT. Letos jih bo po vsej Sloveniji kar enajst, so sporočili iz krovne zveze. Nagradni skladi turnirjev bodo različni, in sicer 15, 25 in 60 tisoč ameriških dolarjev. Generalni pokrovitelj turnirjev je Zavarovalnica Sava.