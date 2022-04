V Mariupolju prekinitev ognja za izvedbo evakuacije civilistov

Mariupolj, 1. aprila - V obleganem pristaniškem mestu Mariupolj je v veljavo stopila prekinitev ognja, ki naj bi omogočila evakuacijo civilistov. Oblasti v Mariupolju in Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) sicer opozarjajo, da je dostop do mesta omejen. Ob tem ICRC še svari, da ni nujno, da bo evakuacija uspela še danes, čeprav so prejeli varnostna zagotovila.