V ponedeljek se bo v Ljubljani začela sečnja pri skakalnici Mostec in na Brdu

Ljubljana, 3. aprila - Ljubljanska območna enota Zavoda za gozdove Slovenije bo v ponedeljek začela sečnjo dreves v gozdu v Krajinskem parku Tivoli, na Rožniku in Šišenskem hribu v bližini smučarske skakalnice Mostec ter na Brdu ob Poti spominov in tovarištva. Sečnja označenega drevja bo predvidoma potekala do ponedeljka, 11. aprila.