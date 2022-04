Veterani vojne za Slovenijo zgroženi nad ravnanjem z zastavo Slovenije v Kijevu

Ljubljana, 1. aprila - V Zvezi veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS) so ogorčeni zaradi ravnanja osebja na slovenskem veleposlaništvu Kijevu, ki je snelo zastavo Slovenije zaradi podobnosti z rusko. Odstranitev zastave pomeni zanikanje lastne državnosti, so sporočili. Obenem je ZVVS kritična do "igračkanje oblasti z državno zastavo in z državno himno".