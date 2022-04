Reprezentativni sindikati zdravstva in socialnega varstva imenovanje vladne delovne skupine označili za nezaslišano

Ljubljana, 1. aprila - V reprezentativnih sindikatih zdravstva in socialnega varstva so četrtkovo imenovanje delovne skupine vlade za pripravo sprememb plačnega sistema v zdravstvu označili za nezaslišano. Opozorili so, da je bil v skupino imenovan le Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ne pa tudi ostali reprezentativni sindikati.