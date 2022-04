V Novem mestu ob zaključnih prenovitvenih delih popolna zapora glavne šmihelske ceste

Novo mesto, 1. aprila - V Novem mestu bodo ob asfaltiranju in zaključnih prenovitvenih delih v torek za štiri dni za promet zaprli glavno šmihelsko vpadnico oz. državno cesto ob Osnovni šoli Šmihel. Z asfaltiranjem tamkajšnjega 200-metrskega cestnega odseka bodo končali tudi celovito prenovo cestišča od Košenic do pokopališča v Šmihelu, so sporočili z novomeške občine.