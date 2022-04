Med več kot 1400 kandidati za poslance 80 aktualnih poslancev in 10 ministrov

Ljubljana, 1. aprila - Za 88 poslanskih mest se bo na volitvah v DZ po sicer še nepopolnih podatkih potegovalo 1464 kandidatov. V boj za poslanski mandat se podaja 80 poslancev iztekajočega se sklica DZ, 10 ministrov in več županov. Med kandidati je nekaj več kot 44 odstotkov žensk. Poslanski kandidati štejejo od 18 do 82 let, povprečna starost je nekaj manj kot 49 let.