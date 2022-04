Telekom Slovenije bo do konca septembra prenehal uporabljati tehnologijo 3G

Ljubljana, 1. aprila - Telekom Slovenija sporoča, da bo v okviru nadaljnjega razvoja svojega mobilnega omrežja do 30. septembra 2022 postopno opustil uporabo mobilne tehnologije tretje generacije (3G). To skoraj v celoti že nadomeščata sodobnejši ter energetsko in tehnološko učinkovitejši tehnologiji 5G in 4G, so sporočili iz Telekoma Slovenije.