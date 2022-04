V volilni enoti Ljubljana - Center opravili žreb vrstnega reda 19 kandidatnih list

Ljubljana, 1. aprila - Volilna komisija volilne enote Ljubljana - Center je opravila žreb vrstnega reda kandidatnih list za aprilske državnozborske volitve. V tretji volilni enoti je kandidatno listo vložilo 20 strank in list, komisija je zavrnila eno vloženo listo, in sicer listo Zavezništvo osvobodimo Slovenijo, so za STA navedli na volilni komisiji.