Snežne razmere v visokogorju

Pričakovano je, da se bodo v visokogorju pojavljali snežni plazovi suhega snega. Pod okoli 1500 metri je padal moker sneg ali pa je deževalo, tam lahko še vedno nastane tudi kakšen plaz mokrega snega.

V sredo so se začele pojavljati manjše padavine, meja sneženja je bila sprva na nadmorski višini okoli 1700 metrov. V visokogorju je zapadlo nekaj centimetrov snega. V četrtek so se padavine okrepile, meja sneženja se je ponekod spustila tudi pod 1000 metrov. Večje količine snega so zapadle nad nadmorsko višino okoli 1300 metrov, kjer je padlo od 10 do 35 centimetrov snega. V visokogorju je padal suh in rahel sneg, zato so količine še bistveno višje, kjer je zapadlo od 30 do 55 centimetrov snega. Veter je bil večinoma šibak in je okoli grebenov in sedel ustvarjal le manjše snežne nanose. Nov sneg se je zlasti v visokogorju slabše sprijel s staro snežno podlago, zato je pričakovati, da bo snežna odeja nestabilna. V sredogorju je padal precej južen sneg, ki se je nekoliko bolje sprijel, a vseeno je s strmih pobočjih še pričakovan kakšen plaz mokrega snega.

Tudi danes bo še oblačno in večinoma megleno z občasnimi, predvsem krajevnimi padavinami. Meja sneženja bo med 1000 in 1500 metri nadmorske višine. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodni veter. Temperatura na 1500 metrih okoli 1, na 2500 metrih pa okoli -5 stopinj Celzija. V soboto nas bo dosegla hladna fronta, padavine se bodo znova nekoliko okrepile in razširile nad vsa gorstva. Meja sneženja se bo spustila do alpskih dolin. Veter bo šibak in večinoma južnih smeri. Sredi dneva bo temperatura na 1500 metrih okoli -3, na 2500 metrih pa okoli -10 stopinj Celzija.

V noči na nedeljo bodo padavine ponehale. V nedeljo se bo oblačnost počasi trgala, nekateri vrhovi bodo občasno še v megli. Sprva bo pihal okrepljen severnik, ki bo čez dan slabel. Hladneje bo. Temperatura na 1500 metrih bo okoli -5 na 2500 metrih pa okoli -12 stopinj Celzija. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastane lahko kakšna snežna ploha. Nekoliko topleje bo. Sredi dneva bo temperatura na 1500 metrih okoli -2, na 2500 metrih okoli -8 stopinj Celzija.

Snežna odeja se bo še naprej kopičila. Do sobote zjutraj bo nad okoli 1300 metrov padlo od 5 do 20 centimetrov snega, krajevno lahko tudi nekoliko več. Do nedelje zjutraj pa od 10 do 20 centimetrov bolj suhega in rahlega snega. Večinoma bo snežilo brez močnejšega vetra. V nedeljo bo zapihal okrepljen severnik, ki bo na izpostavljenih mestih prenašal sneg in gradil manjše opasti, zamete in klože. Nevarnost snežnih plazov bo za konec tedna nad okoli 1600 metri ostala znatna, tretje stopnje, nižje pa bo, zmerna, druge stopnje. V ponedeljek se bo prehodno zmanjšala.