Teja Belak in Tjaša Kysselef v boj za kolajne

Baku, 2. aprila - Slovenski telovadki Tjaša Kysselef in Teja Belak se bosta danes v finalu preskoka na svetovnem pokalu v Azerbajdžanu borili za kolajne. Baku je četrta in obenem zadnja postojanka te ravni, po kateri bodo znani tudi skupni zmagovalci svetovnega pokala za leto 2022. Po zmagah v Cottbusu in Kairu je na dobri poti tudi Kysselefova.