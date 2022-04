V Preddvoru praznovali 104. rojstni dan Eme Šilar

Preddvor, 1. aprila - Z manjšim praznovanjem so danes v Domu starejših občanov Preddvor praznovali 104. rojstni dan njihove stanovalke Eme Šilar. Kot je za STA povedala direktorica doma Lidija Kos, se gospa Ema še vedno rada udeležuje domskih dejavnosti, za njej jubilej pa so poleg zdravice in torte pripravili tudi krajši program.