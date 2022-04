Vreme: Oblačno s krajevnimi padavinami in plohami

Ljubljana, 1. aprila - Danes bo oblačno, občasno bodo krajevne padavine, popoldne tudi plohe. Meja sneženja bo med 1000 in 1500 metri. Ob morju bo sredi dneva in popoldne pihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15, v alpskih dolinah okoli 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo večinoma oblačno, občasno bodo padavine, meja sneženja se bo ponekod spustila do nižin. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo pretežno oblačno. V Prekmurju in na Štajerskem bo pihal severni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. V ponedeljek bo delno jasno s hladnim jutrom.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem, srednjo Evropo in severozahodnim Balkanom je območje nizkega zračnega tlaka. Prva vremenska fronta je že prešla Slovenijo, druga se zadržuje nad Alpami in zahodno od Italije. Od jugozahoda doteka k nam precej vlažen in še razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Oblačno bo z občasnimi padavinami, jutri bo meja sneženja precej nizko. Ob severnem Jadranu bo občasno pihal jugo.

Biovreme: Danes in v soboto bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo. V soboto zvečer bo obremenitev postopno popustila.