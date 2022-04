V Švici odpravili še zadnje omejitvene ukrepe

Bern, 1. aprila - V Švici so danes odpravili še zadnje ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, s čimer maske niso več nujne na javnem prevozu in v zdravstvenih ustanovah. Deaktivirali so tudi švicarsko aplikacijo za sledenje okužbam z novim koronavirusom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.