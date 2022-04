Pri Domžalah v požaru huje poškodovana ena oseba

Domžale, 1. aprila - V eni od hiš na območju Bišč pri Domžalah je v četrtek dopoldne zagorelo v kletnih prostorih. Na kraju požara so našli nezavestno osebo, ki je bila v požaru huje poškodovana. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, njeno življenje naj ne bi bilo ogroženo. Vzrok požara še ni znan, so sporočili s PU Ljubljana.