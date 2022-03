Newyorške borze končale v rdečem

New York, 31. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vrednost delnic je strmo padla in zabeležila najslabše četrtletje v zadnjih dveh letih. Na to je vplivala odločitev ameriškega predsednika Joeja Bidna za največjo sprostitev nafte iz državnih strateških rezerv doslej zaradi naraščajočih cen energije, poročajo mediji.