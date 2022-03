Turek Can v vodstvu po 5. krogu EP v šahu

Čatež ob Savi, 31. marca - Turek Emre Can je v petem krogu posamičnega evropskega prvenstva, ki poteka v Termah Čatež, premagal hrvaškega velemojstra Zdenka Kožula in je s 4,5 točke prevzel vodstvo. Še štirje šahisti so v dosedanjih partijah EP po enkrat razdelili točko. Drugi je Armenec Gabrijel Sargisijan, tretji pa Nemec Matthias Blübaum.