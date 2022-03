Real Madrid doživel boleč poraz v boju za drugo mesto

Ljubljana, 31. marca - Košarkarji Real Madrida so izgubili tudi na šestem zaporednem gostovanju v evroligi. V predzadnjem krogu rednega dela jih je odpisani Panathiniakos premagal s 87:86 in jih tako močno oddaljil od želenega drugega mesta, ki prinaša lažjega tekmeca v četrtfinalu in prednost domače dvorane.