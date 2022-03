Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (31. 3.)

Ljubljana, 31. marca - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da so pripadniki ukrajinske nacionalne garde in policije slovenskega odpravnika poslov v Kijevu pozvali k umiku slovenske zastave, saj naj bi bila preveč podobna ruski. Pisale so tudi o tem, da slovenski ribiči in slovenska opozicija nasprotujejo vzpostavitvi skupnega ribiškega pasu.