Sedem držav pozvalo, naj talibani Afganistancem zagotovijo osnovne pravice

Peking, 31. marca - Sedem držav, ki so geografsko blizu Afganistana, je talibanske oblasti pozvalo k spoštovanju pravic žensk in zagotavljanju izobraževanja za otroke. Svoj poziv so zapisale v skupni izjavi, ki je bila objavljena ob koncu današnjega srečanja v kraju Tunxi v provinci Anhui na jugovzhodu Kitajske, poroča nemška tiskovna agencija dpa.