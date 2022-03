Večer o problematičnosti našizma sedanje vlade (1. 4.)

Maribor, 31. marca - Urška Mlinarič v komentarju Našizem piše o pojavu "našizma", ko vladajoči tistim, ki služijo njihovim interesom in ciljem, omogočijo dostop do finančno-statusnega korita. Čeprav je po njenem mnenju ta pojav značilen za vsako vlado, avtorica opaža, da našizem pod sedanjo vlado dobiva neizmerne razsežnosti, tudi v visokem šolstvu in znanosti.