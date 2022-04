V posameznih okrajih se obetajo zanimivi boji med vidnimi predstavniki strank in list

Ljubljana, 1. aprila - Volilne komisije volilnih enot v teh dneh zaključujejo potrjevanje kandidatnih list in žrebajo vrstni red kandidatnih list. Kot kaže, se v več okrajih obetajo zanimivi boji med predsedniki in vidnimi člani strank. Predsedniki parlamentarnih strank bodo večinoma kandidirali v istih okrajih kot pred štirimi leti, za mnoge so to tudi domači okraji.