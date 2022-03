Primorske novice o pomanjkanju razvoja obnovljivih virov energije (1. 4.)

Koper, 31. marca - Tina Milostnik Valenčič v komentarju Zamujene priložnosti piše o bornem izkupičku strategij o pridobivanju energije iz obnovljivih virov in zanemarjanju razvoja obnovljivih virov. Avtorica opozarja, da je Slovenija kljub potencialu sonca in vetra med vsemi državami Evropske unije zadnja po deležu proizvodnje električne energije iz sonca in vetra.