Primorska hranilnica z vse več komitenti tudi zunaj Primorske

Vipava, 1. aprila - Primorska hranilnica Vipava je leto 2021 sklenila z 31-odstotnim povečanjem bilančne vsote in 19-odstotnim povečanjem števila strank. Raste predvsem število komitentov zunaj Primorske, je za STA povedal predsednik uprave Primorske hranilnice Klemen Bajt. Lani so okrepili tudi dobiček, in to za 76 odstotkov.