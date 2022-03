Pahor in veleposlanica Sadler obeležila dan slovensko-britanskega prijateljstva

Vinica, 31. marca - Predsednik republike Borut Pahor in veleposlanica Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske Tiffany Sadler sta danes v Gornjem Suhorju pri Vinici, kjer se je leta 1945 zrušil bombnik z britansko posadko, obeležila dan slovensko-britanskega prijateljstva. Na dogodku so se dotaknili tudi vojne v Ukrajini.