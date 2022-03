Evropske borze navzdol; cenejša nafta, šibkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 31. marca - Najnovejše izjave ruskega predsednika Vladimirja Putina o dobavah zemeljskega plina so danes povzročile negotovost med vlagatelji in tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se znižali. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa je prekinil rast in padel pod mejo 1,11 dolarja.