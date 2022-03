Vlada imenovala zastopnika pacientovih pravic za Ljubljano in Celje ter predstavnike v svete več zdravstvenih zavodov

Ljubljana, 31. marca - Vlada je na seji za zastopnika pacientovih pravic za Ljubljano in Celje imenovala Marjana Šušlja in Olgo Petrak. Prav tako je na seji sprejela sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet zdravstvenih zavodov bolnišnic v Sežani in Topolšici ter svet Zdravstvenega doma za študente Univerze v Ljubljani, so zapisali v sporočilu za javnost.