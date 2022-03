Felicia bio brezglutenske testenine iz stročnic in žit morda vsebujejo alergen gorčično seme

Celje, 31. marca - Felicia bio brezglutenske testenine iz stročnic in žit, ki jih izdeluje italijansko podjetje Andriani, so morda nenamerno kontaminirane z alergenom gorčično seme, so na podlagi opozorila proizvajalca sporočili iz distributerja teh izdelkov za Slovenijo, celjske družbe Saol center.