MZZ: Pred veleposlaništvom v Kijevu znova plapola slovenska zastava

Ljubljana/Kijev, 31. marca - Ukrajinski varnostni organi so v Kijevu okrepili varovanje ulice, na kateri so poleg slovenskega še druga veleposlaništva, zato je danes začasni odpravnik poslov Boštjan Lesjak vrnil slovensko zastavo na drog pred stavbo veleposlaništva, kjer bo tudi ostala, so danes za STA sporočili z zunanjega ministrstva.