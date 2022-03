Newyorške borze uvodoma pod gladino

New York, 31. marca - Tečaji vrednostnih papirjev na newyorških borzah so v začetku današnjega trgovanja obarvani v rdeče. Vlagatelje je minil optimizem o končanju vojaškega konflikta v Ukrajini, na njihovo razpoloženje pa je vplivala tudi odločitev članic držav proizvajalk nafte Opec+, ki so ostale pri nadaljevanju politike počasnega povečevanja črpanja nafte.