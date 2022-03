Ljubljanska borza: Napoved dividend potisnila v ospredju delnice Triglava

Ljubljana, 31. marca - Na Ljubljansko borzi so vlagatelji opravili za 1,61 milijona evrov prometa. Najprometnejše so bile po sredini najavi letošnjih dividend delnice Zavarovalnice Triglav, ki so se podražile za 3,6 odstotka. Indeks SBI TOP je izgubil 0,14 odstotka, navzdol so ga povlekle cenejše delnice Krke, NLB in Petrola.