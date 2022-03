Ruske in proruske sile na vzhodu Ukrajine nadaljujejo z ofenzivo

Doneck/Mariupolj, 31. marca - Proruski separatisti v regijah Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine danes zatrjujejo, da imajo pod nadzorom skoraj celotno regijo Lugansk in več kot polovico regije Doneck, potem ko je Moskva v sredo to ozemlje, združeno pod imenom Donbas, označila za svoj glavni vojaški cilj, poročajo tuje tiskovne agencije.