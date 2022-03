Glasovanje na domu le ob predložitvi pisnega potrdila zdravnika ali potrdila o izolaciji

Ljubljana, 31. marca - Volivci, ki zaradi bolezni 24. aprila ne bodo mogli oddati glasu na volišču, bodo za glasovanje na domu potrebovali zdravniško potrdilo. To je lahko pisna potrditev zdravnika, da se volivec ne more osebno zglasiti na volišču, v primeru okužbe s koronavirusom pa potrdilo o okužbi oz. odrejeni izolaciji, so sporočili z Državne volilne komisije (DVK).