Požar na Potoški gori gasilo 1100 gasilcev iz 160 gasilskih enot

Preddvor, 31. marca - S požarom, ki je tri dni divjal na Potoški gori, se je spopadalo 1100 gasilcev iz 160 gasilskih enot z Gorenjske in tudi od drugod. Piloti helikopterjev Slovenske vojske so na požarišče odvrgli 400.000 litrov vode, pomagale pa so tudi druge intervencijske službe. Celotno dogajanje so predstavili na današnji novinarski konferenci v Preddvoru.