Po štirih letih se vračajo sejmi Lov, Ribolov, Naturo in Megra

Gornja Radgona, 31. marca - Na sejmišče Pomurskega sejma se po štirih letih vračajo sejmi Lov, Ribolov, Naturo in Megra. V Gornji Radgoni so jih danes predstavili predstavniki panog in kot pravijo, bo ob tradicionalnih predstavitvah v ospredju predvsem ozaveščanje o pomenu narave in sobivanja v njej, pa tudi družabni del bo imel izobraževalno noto.