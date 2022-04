Ljubljana, 1. aprila - V Galeriji in dražbeni hiši Sloart drevi odpirajo osrednjo spomladansko razstavo z naslovom Ausstellung! Laibach Kunst - Apokalipsa in ostale zgodbe. Na ogled bo serija izbranih slikarskih del kolektiva Laibach Kunst, nastalih med letoma 1982 in 2009.