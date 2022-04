V drugi polovici 2021 visoka rast cen energentov na veleprodajnih trgih

Ljubljana, 3. aprila - Cene električne energije in zemeljskega plina so v drugi polovici 2021 v Evropi dosegle najvišje vrednosti doslej in se začele prenašati na maloprodajni trg. Cene energentov so v začetku tega leta ostale na razmeroma visoki ravni, vojna v Ukrajini pa ne nakazuje njihove kratkoročne umiritve. Bo pa močno vplivala na gibanje cene zemeljskega plina.