Univerza v Novi Gorici bo sodelovala z Univerzo Združenih arabskih emiratov

Nova Gorica, 31. marca - Univerza v Novi Gorici in Univerza Združenih arabskih emiratov sta začeli pogovore o sodelovanju na področju biotehnologije in astrofizike. Dogovorili so se o nadaljnjih skupnih raziskovalnih projektih in o sodelovanju pri vzpostavljanju raziskovalnih kapacitet na obeh univerzah, so sporočili z Univerze v Novi Gorici (UNG).