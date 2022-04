Zdravstveni dom Ljubljana vabi na preizkus hoje

Ljubljana, 2. aprila - Zdravstveni dom (ZD) Ljubljana v aprilu ponovno pričenja z brezplačnimi preizkusi hoje na dva kilometra, s katerimi preverjajo telesno pripravljenost. S pomočjo hitre hoje bodo posamezniku izmerili telesno zmogljivost in na podlagi rezultatov svetovali ustrezno telesno dejavnost in zdravju prijazno športno vadbo, so zapisali v sporočilu za javnost.