Ljubljana, 31. marca - Poslanca SD Matjaž Nemec in Meira Hot bosta danes ob 13.15 v preddverju dvorane DS na Šubičevi 4 dala izjavo za medije glede dogovarjanj med predsednikoma slovenske in hrvaške vlade o režimu ribolova v Piranskem zalivu, so sporočili iz poslanske skupine SD.