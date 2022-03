Ljubljana, 31. marca - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste v Ljubljani na Linhartovi cesti med Topniško ulico in Vojkovo cesto zaradi prometne nesreče promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji so na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pred predorom Pletovarje proti Ljubljani.