Janša in Plenković predvsem o sodelovanju na področju oskrbe s plinom in elektriko

Zagreb, 31. marca - Slovenski in hrvaški premier Janez Janša in Andrej Plenković sta se na današnjem srečanju v Zagrebu kot eni od glavnih tem posvetila oskrbi s plinom in Nuklearni elektrarni Krško (Nek). Predsednika vlad vidita možnosti sodelovanja na obeh področjih, o njih pa bodo pogovore nadaljevali pristojni ministri.