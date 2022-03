DZ izvolil sodnike porotnike ljubljanskega delovnega in socialnega sodišča

Ljubljana, 31. marca - Državni zbor je na današnji izredni seji z 72 glasovi za in nobenim proti potrdil sklep o izvolitvi 52 sodnikov porotnikov delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih iz vrst zavarovancev. Hkrati je DZ imenoval tudi okrožno sodnico v Novi Gorici in okrajno sodnico v Trebnjem.