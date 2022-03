Turčija naj bi gostila srečanje zunanjih ministrov Rusije in Ukrajine

Ankara, 31. marca - Turčija je danes sporočila, da je pripravljena gostiti srečanje ruskega in ukrajinskega zunanjega ministra, Sergeja Lavrova in Dmitra Kulebe, ki naj bi se sešla v roku dveh tednov. Turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu je ob tem opozoril, da se dogovori ukrajinskih in ruskih pogajalcev, sklenjeni v Istanbulu, na terenu ne izvajajo.