Novi lastniki Ptujske kleti z ambicioznimi načrti

Ptuj, 3. aprila - Novi lastniki Ptujske kleti, ki je bila do konca lanskega leta del skupine Perutnina Ptuj, zdaj pa je pristala v večinski lasti vodstvenih delavcev, se pripravljajo na uresničitev svojih načrtov. Kot je povedal direktor in solastnik kleti Tine Kek, želijo pot nadaljevati kot socialno osveščeno podjetje ter delati v korist zaposlenih in kooperantov.