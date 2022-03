Ljubljana, 31. marca - Poslanec SD Soniboj Knežak in predsednik strokovnega sveta SD za finance, razvoj in kohezijo Milan M. Civkl bosta danes ob 13. uri v preddverju dvorane DS na Šubičevi 4 dala izjavo za medije glede imenovanja Blaža Košoroka na mesto generalnega direktorja družbe Gen energija, so sporočili iz poslanske skupine SD.