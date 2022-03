Vzhodno od Nove Kaledonije močan potres

Noumea, 31. marca - Vzhodno od francoskega tihomorskega otoka Nova Kaledonija so danes zabeležili potres z magnitudo 7,0, so sporočili iz ameriškega geološkega zavoda. Sprva so za nekatere pacifiške otoke izdali opozorila pred cunamijem, a so jih kasneje preklicali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.