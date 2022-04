V projektu PoLJUBA dodatna sezona gojenja barjanskega okarčka

Ljubljana, 3. aprila - Partnerji projekta PoLJUBA, katerega cilj je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja, bodo lahko ob njegovem podaljšanju do konca septembra 2023 opravili dodatno sezono gojenja in doselitve barjanskega okarčka. Opravili bodo lahko tudi dodatni sezoni za obnovo stanja traviščnih habitatnih vrst.